Saint-Pol-sur-Ternoise : treize migrants, dont trois mineurs, découverts dans un camion frigorifique

Treize migrants, deux Iraniens et onze Irakiens, ont été découverts dans camion frigorifique mardi vers 14 heures, rue de Béthune à Saint-Pol-sur-Ternoise. Parmi eux, se trouvaient trois mineurs, le plus jeune étant âgé de 11 ans seulement.



Les pompiers et une équipe du SMUR se sont rendus sur place pour examiner les treize personnes. Aucune ne souffrait d'hypothermie, ni ne nécessitait de transport en milieu hospitalier.



Un enfant et son père ont été placés en centre d'accueil, les deux autres mineurs ont été pris en charge par France Terre d'Asile, et les huit autres majeurs ont été laissés libres, selon les gendarmes.



D'après les déclarations du chauffeur routier qui provenait d'Espagne aux secours, les migrants auraient pu s'introduire dans sa remorque sur l'autoroute A13, dans l'Eure.