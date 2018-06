Ternois : après les coulées de boue, les villages sinistrés déblaient en pansant leurs plaies

Intervenants : Henry Zalewski, voisin ; Gérard Deregnaucourt, maire de Gouy-en-Artois ; Kléber Marquilies, voisin ; Michaël Plouviez, agent territorial - CD62 - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Claire Chevalier et Sébastien Gurak. Montage de M. Masson

© MAXPPP

Une semaine a passé et les villages du Ternois, de Gouy-en-Ternois à Berles-Monchel,. Le 31 mai, vers 21 heures, l'eau a déferlé depuis les champs voisins pour s'engouffrer dans les maisons."Le bruit qui était tellement important cette fois-ci nous a alertés et" se souvient Henry Zalewski, un riverain parti aussitôt aider ses jeunes voisins, qui ont depuis été relogés.Le maire de Gouy-en-Artois, Gérard Deregnaucourt, envisage des travaux pour prévenir un nouveau désastre. "Moi je veuxla sécurité" clame-t-il. Il évoque "des travaux faits en amont, des bacs de rétention", et même "" même s'il craint qu'elles ne suffisent pas. "Mais les digues elles peuvent s'arracher aussi."L'élu a été reçu par le préfet du Pas-de-Calais, en même temps ques. Ils ont demandé