VIDÉO. Les "Polopolos", une monnaie locale pour soutenir les commerçants de Saint-Pol-sur-Ternoise qui cartonne

Les Polopolos, une monnaie locale au nom rigolo, ont été lancés début décembre, à Saint-Pol-sur-Ternoise. Ils offrent un peu de pouvoir d’achat aux habitants et soutiennent surtout les 70 commerces de la commune, éprouvés par la crise sanitaire.

Les Polopolos, la nouvelle monnaie locale de Saint-Pol-sur-Ternoise pour venir soulager le pouvoir d'achat des habitants et soutenir les commerçants.

Pour la plupart fermés pendant toute la durée du second confinement, les commerces du centre-ville de Saint-Pol-sur-Ternoise ont rouvert, début décembre. Désormais, en plus des espèces ou de la carte bancaire, on peut régler ses achats… en Polopolo. Késako ?

La ville a lancé une monnaie locale début décembre. L’objectif : offrir un peu plus de pouvoir d’achat aux habitants de la commune et les inciter à dépenser dans les 70 commerces de la ville, durement éprouvés par la crise sanitaire et sociale actuelle. Une initiative solidaire qui rencontre un succès fou.

Comment ça marche ?

Les 5000 habitants de la commune ont reçu dans leur boîte aux lettres deux billets d’une valeur de 5 Polopolos chacun, soit 10 euros en tout. En plus de ce coup de pouce, les Saint Polois et les habitants des communes aux alentours peuvent acheter des Polopolos à moitié prix : en déboursant 2 euros 50, on reçoit ainsi 5 Polopolos ! 16 000 bons de ce type ont déjà été vendus.

"Ça fait du bien au porte-monnaie, surtout en ce moment (…) C’est un peu plus de pouvoir d’achat pour les fêtes, pour pouvoir se faire plaisir." Témoignage d’habitants de Saint-Pol-sur-Ternoise

Cette monnaie locale est utilisable dans tous les commerces partenaires de la commune jusqu’au 31 décembre. Une satisfaction pour les commerçants, qui ont vu de nouveaux clients dans leurs boutiques.

Relancer l’économie locale

La mairie de Saint-Pol-sur-Ternoise a déboursé près de 50 000 euros dans ce projet, en partenariat avec les entreprises locales qui ont investi une somme identique. De plus, les patrons du secteur ont joué le jeu, en offrant à leurs salariés des Polopolos plutôt que des chèques cadeaux.

"On a vu une augmentation du nombre de clients qui sont venus dans le centre-ville, et de nouveaux clients en particulier, puisque les Polopolos ont été distribués dans les entreprises aux environs, notamment aux salariés qui ne venaient pas particulièrement faire leurs courses à Saint-Pol." Christine Bolante, gérante d'une boutique à Saint-Pol-sur-Ternoise

Le succès est tel que les Polopolos ne devraient pas disparaitre de si tôt. Le maire de Saint-Pol-sur-Ternoise a d’ores et déjà décidé de renouveler cette monnaie locale, à destination cette fois des restaurants et des cafés dès leur réouverture.