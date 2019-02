VIDÉO. Saint-Pol-sur-Ternoise : les salariés d'Herta craignent la possible vente de la branche charcuterie

Saint-Pol-sur-Ternoise : la possible vente de l'activité Charcuterie d'Herta suscite l'inquiétude

C'est une demi-surprise, pour les salariés d'Herta à Saint-Pol-sur-Ternoise, qui voyaient croître depuis quelques années la rumeur d'un divorce. Nestlé a finalement indiqué vouloir se séparer et vendre la branche charcuterie du groupe Herta.Les quelque, principal employeur des environs, n'ont pour l'heure aucune certitude quant à leur avenir.Pour l'un des représentants du personnel, par exemple, le plus important dans ce possible rachat sera de savoir "par qui, déjà, sous quelle forme, y aura-t-il des menaces d'emploi, y aura-t-il des changements de structuration, y aura-t-il des changements dans la grille des salaires ? interroge-t-il.et que nous sommes impatients d'avoir des réponses."Une nouvelle réunion est prévue dans les jours qui viennent au siège parisien de Nestlé. Elle devrait éclaircir le sort de l'usine, d'où sortent chaque année