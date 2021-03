Pas-de-Calais : 14 migrants sauvés au large de Sangatte

La scène est malheuresement connue et rejouée inlassablement ces dernières années. Ce 7 mars, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez est contacté à la suite de la détection de personnes en difficulté en mer. 14 migrants naufragés ont été repérés et seront tirés d'affaire à plus de cinq kilomètres au large de Sangatte (Pas-de-Calais) selon un communiqué de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.

Un bateau de la Marine nationale leur porte assistance et les dépose à 10h30 à Calais où ils sont pris en charge par les pompiers et la police aux frontières. Tous sont sains et saufs. L'année dernière, les autorités avaient recensé au moins 9 500 passages ou tentatives de traversées de la Manche, un chiffre multiplié par 4 par rapport à 2019.