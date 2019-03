Trois tentatives de suicide au centre de rétention administrative de Coquelles alertent les associations

"Maltraitance et insultes"

Un problème global

Conditions de détention "inhumaines", nourriture "malsaine", accès aux loisirs limité... Les associations d'aide aux réfugiés s'élèvent, près de Sangatte dans le Pas-de-Calais. Cet établissement accueille des étrangers auxquels l'administration ne reconnaît pas le droit de séjourner sur le territoire français.En février,y ont eu lieu en seulement quelques jours. Une information de France Bleu Nord confirmée par la préfecture qui précise qued'après un collectif de citoyens. Ces actes auraient eu "pour seul but était de faciliter ensuite leur libération", ajoute la préfecture qui dit s'appuyer sur des témoignages d'autres retenus. Ce sont pourtant ces derniers qui ont alerté le personnel de l'établissement lors de ces trois drames.Pour un collectif de citoyens en contact avec plusieurs personnes du centre, le problème est bien plus profond : "La nourriture [est] malsaine, pas de distraction ni livres ni rien,, pas d'accès à l'air libre,". Le Comité des sans-papiers du 59 parle même dedont des réfugiés auraient été victimes de la part du personnel du centre. Les membres ont adresséet n'ont à ce jour reçu aucune réponse.Une personne retenue à Coquelles, qui préfère rester anonyme, fait également état de problèmes majeurs : "On est beaucoup trop nombreux au centre,. Je pense même qu'ils mettent des somnifères dans la nourriture". Le Comité des sans-papiers 59 a reçu une dizaine d'appels relatant des faits similaires : plusieurs personnes retenues affirmentDes accusations que."La nourriture est préparée dans une cuisine centrale avec, livrée trois fois par semaine", assure le service communication. Même chose pour les conditions d'hygiène : les sanitaire qui font l'objet "de travaux chaque année" seraient en bon état.Selon les associations, ces tentatives de suicide à répétition seraient également le fruit d'un. Elles questionnent l'efficacité de l'équipe mobile psychiatrique : trois infirmiers sont présents tous les jours ainsi qu'un médecin urgentiste, maisLa préfecture ajoute qu'"une convention avec le centre hospitalier de Calais permet une prise en charge des retenus malades", ce qui serait dans les faits très compliqués d'après plusieurs sources. ". Les soins ne se mettent jamais en place", affirme le porte-parole du Comité des sans-papiers du Nord.Lesdans les centres de rétention en France sont souvent dénoncés par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL). Dans son dernier rapport , il précise que "les constats révèlent une grande". D'autant plus queau maximum depuis le 1er janvier 2019, ce qui préoccupe le milieu associatif. Les cas d'insalubrité concerneraient "la majorité des centres en France", selon la Cimade qui aide les réfugiés à s'informer sur leurs droits.