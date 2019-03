Suite à son témoignage, la mère de la Nordiste morte en Syrie porte plainte après avoir reçu un appel malveillant

"T'aurais dû abattre ta fille"

Lorsque Lydie Maninchedda a pris la parole, sur notre site internet ou dans d'autres médias pour demander le rapatriement de ses trois petits-enfants, orphelins et isolés dans un camp après le décès de leur mère en Syrie, elle savait qu'elle s'exposait, mais ne s'attendait pas à être prise pour cible dans sa propre vie personnelle."Ces interventions ont été à l'origine de l'appel d'un inconnu sur notre ligne fixe" explique-t-elle. C'était vendredi, vers 19 heures. Son mari décroche et un homme, qui se présente comme "un bon Français", se met à le tutoyer. "Il lui a dit :".Des mots glaçants, pour ce couple de Libercourt qui a appris le décès de sa fille il y a quelques jours seulement.Julie Maninchedda, ancienne étudiante lilloise, s'était convertie à l'islam et avait fait la rencontre d'un Allemand, Martin Lemke, auprès de qui elle s'était rapidement métamorphosée.Lorsque les deux partent en Syrie,, leur premier enfant est âgé de dix mois. Maltraitée, elle finit par quitter le père de ses enfants, membre de la police de Daech, se remarie et envisageait même de revenir.Elle a été retrouvée morte fin 2018, aux côtés de son nouveau mari et de son quatrième enfant, décédé également. Depuis, ses trois autres enfants se trouvent a, dans des conditions "déplorables"."Au début, mon mari a essayé de défendre la mémoire de notre fille" précise Lydie Maninchedda. "."Et d'ajouter : ", mais il aurait pu durer plus longtemps si nous n'avions pas raccroché.""Appeler des parents qui sont en deuil, qui souffrent," tempête-t-elle. "" puisqu"on vient jusque chez vous, dans votre vie personnelle pour vous agresser".Deux jours plus tard, la Nordiste reste "" par cet appel, le premier qu'elle reçoit en quatre ans de combat médiatique. Même si elle ne craint pas d'en recevoir d'autre – "" – elle envisage de, "notamment pour en dissuader d'autres".