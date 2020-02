Tempête Ciara et grandes marées : la vigilance orange maintenue sur le littoral du Pas-de-Calais

La vigilance orange pour vagues et submersion est maintenue jusqu'à ce mercredi, 6H, sur le littoral du Pas-de-Calais, après le passage de la tempête Ciara et en plein phénomène de grandes marées, a annoncé Météo France ce mardi après-midi.Alors que le nord de la France se trouve "dans une situation de traine après le passage de Ciara", la préfecture du Pas-de-Calais évoque un risque de "vagues-submersion remarquable notamment dans la durée. Dans un contexte de grandes marées, la conjonction de niveaux marins particulièrement élevés et de très fortes vagues nécessite une attention toute particulière."On compte encore ce mardi des vents allant de 70 à 90 km/h dans l'intérieur des terres, avec des averses ponctuellement orageuses.La prudence est surtout de mise sur le site des Deux Caps : ces derniers jours, on a enregistré des rafales allant jusqu'à 139 km/h au Cap Gris-NezCe mardi matin, plus de 4000 foyers étaient toujours privés d'électricité dans le Nord et le Pas-de-Calais.