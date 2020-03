Coronavirus : Angèle répond à Cauet qui l'accuse de ne pas être solidaire des soignants

Depuis quelques jours les stars se mobilisent pour aider nos soignants grâce au #NRJBigAction ! Toutes les célébrités ont accepté de jouer le jeu sauf UNE ! Je vous laisser découvrir qui c'est 🤦😓 #CCauetSurNRJ #CoronavirusJour4 pic.twitter.com/zxmTn4Rns1 — Cauet Officiel (@cauetofficiel) March 20, 2020



Angèle affirme avoir fait plusieurs dons auprès d'associations médicales

Le rappeur Roméo Elvis ne mâche pas ses mots pour prendre la défense de sa soeur / © Capture d'écran Story Instagram elvis.romeo

"Je ne veux pas de polémique", commence l'animateur de radio, Cauet. Pourtant, en accusant la chanteuse belge Angèle de ne pas être solidaire, difficile d'imaginer éviter la polémique. La raison des accusations lancées par l'animateur picard habitué du Touquet est qu'elle a refusé de participer à son émission de soutien aux soignants, en première ligne face au coronavirus. Une version qui n'a pas plu à la principale intéressée qui a rétorqué sur les réseaux sociaux avant que son frère, le rappeur Roméo Elvis, ne prenne le relais.Les hostilités démarrent lors de l'émission de solidarité organisée par Cauet "NRJ Big Action". Dans un extrait qu'il partage sur Twitter, il explique que la chanteuse Angèle a été contactée, comme d'autres célébrités, pour donner un de ses objets fétiches pour qu'il soit revendu et que les fonds soient versés aux soignants. Sauf, que la Belge aurait refusé de participer à l'émission."Parce qu'elle a des raisons personnelles, parce qu'elle s'en fout, parce qu'elle est touchée par pas grand chose, je ne sais pas ce qui la touche... Celle qui a dit non... C'est Angèle", lance l'animateur le sourire en coin. "Je trouve ça tellement naze, [...] juste dire non pour remettre de l'argent à une association alors qu'on est en pleine épidémie, en pleine pandémie. On demande juste de donner un objet, c'est la seule qui a dit non", renchérit l'animateur.Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir la chanteuse belge sur Twitter : "Si je n'ai pas accepté ta demande c'est parce que je suis confinée, depuis le début, hors de chez moi, et que je joue le jeu d'un confinement total. Je ne repasserai pas à mon appartement en Belgique et n'encouragerai personne à le faire à ma place"Insensible Angèle ? Là aussi, elle tient à rétorquer : "Par ailleurs de mon côté, j'ai décidé de soutenir ce qui se passe autrement, en agissant en direct auprès d'associations médicales, en faisant des dons pour acheter des respirateurs qui viennent à manquer dans les hôpitaux notamment."Avant d'envoyer une pique à l'animateur : "Comme d'habitude, tu te mets en scène en sauveur, et moi, en sorcière maléfique méchante et capricieuse, en utilisant le pire des contextes sans même essayer d'en savoir plus. [...] Peut-être que tu devrais juste rester un peu ouvert au fait que les idées de Cauet ne sont pas les seules bonnes idées"Le rappeur Roméo Elvis, a aussi réagi pour prendre la défense de sa soeur : "Je te le dis ouvertement Cauet : tu es une merde. Tu t'en prends à ma soeur à n'importe quelle occasion [...] Maintenant je te pisse dessus, j'en ai rien à foutre du protocole, j'en ai rien à foutre si je passe plus en radio."Les tensions entre Angèle et Cauet remontent à novembre dernier. Alors doublement primée au NRJ Music Awards, la chanteuse n'avait pas montré d'enthousiasme à l'idée de réaliser une vidéo pour une de ses fans et Cauet le lui avait alors reproché.