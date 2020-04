Coronavirus : l'Étaplois Matthieu Bataille, ex-champion de judo, propose “des exercices simples à faire chez soi”

Une année blanche



Il n'avait pas eu sa convocation officielle pour les jeux olympiques de Tokyo mais c'était dans les tuyaux, comme on dit : "Je savais que j'étais bien placé puisqu'on m'avait demandé ma taille de costume !" plaisante Matthieu Bataille, quelques jours après l'annonce du report d'un an des Jeux Olympiques d'été.Et pour prétendre à une nouvelle participation en 2021, le sportif va devoir refaire ses preuves : "La saison d'arbitrage est terminée, je devais partir en Russie les 14 et 15 mars dernier. Comme on ne sait pas quand les compétitions vont recommencer, ça risque d'être une année blanche. À l'heure actuelle, rien ne dit que je serai retenu pour 2021. C'est une déception mais il y a tellement plus important", relativise Matthieu Bataille.L'athlète, catégorie plus de 100 kilos, a fait partie de l'équipe de France de judo de 1997 à 2013, médaillé à plusieurs reprises en individuel ou en équipe. Depuis, sa reconversion semble réussie puisqu'il partage son emploi du temps entre l'arbitrage international et son poste d'éducateur sportif pour la ville d'Étaples.Depuis le début du confinement, toutes ses activités ont bien sûr été arrêtées, alors Matthieu découvre le sport de plein air depuis son jardin : "C'est une nouvelle vie avec les devoirs des enfants le matin et puis un peu de sport. C'est là que je me suis dit... Pourquoi ne pas proposer des exercices simples, à faire chez soi sans matériel".Cette première vidéo mise en ligne a été vue près de 6000 fois et les partages fonctionnent bien également. Matthieu Bataille envisage de réaliser d'autres modules dans les prochains jours : " Je suis actif alors si ça peut donner aux gens l'envie de bouger un peu, c'est bien. Mais j'avoue que j'ai hâte de reprendre une vie normale".