Coronavirus : la finale à Shanghai du concours “jeunes talents Escoffier” annulée, déception des finalistes du Touquet

Le 24 janvier dernier, Solenne Elliot coaché par Laurent Ducrocq avant l'annulation du concours / © Corinne Sala

Solenne Elliot et Nicolas Poizot, 21 et 20 ans ne savoureront pas la victoire ensemble. La finale du concours international "jeunes talents Escoffier" à Shanghai le 23 avril prochain vient d'être annulée dans le contexte du coronavirus. Les deux étudiants de BTS du lycée hôtelier du Touquet avaient pourtant décroché leur billet pour ce concours de prestige en novembre dernier à Tours lors de la finale nationale.Du côté du lycée hôtelier du Touquet, où les deux jeunes sont élèves en BTS, la déception est grande quoique attendue : " on se doutait bien que la finale était compromise. On prend ça avec sérénité mais c'est vraiment pas de bol", confie Laurent Ducrocq, professeur de cuisine. C'est lui qui a coaché durant des semaines Solenne : " On a arrêté le training pour l'instant. J'attends des nouvelles de l'organisation pour savoir si quelque chose va quand même être organisé pour marquer le coup."Même déception pour Solenne Elliot: " On espérait que ce soit reporté ou organisé dans un autre pays mais en deux mois les délais sont trop courts. C'est dommage mais par rapport à ceux que vivent certains on ne pas se plaindre. Il ne faut pas être égoïste. Nous gardons notre titre de finalistes avec Nicolas et c'est déjà pas mal. Une page se tourne"Les étudiants du lycée qui devaient partir en stage en Chine dans quelques semaines ont également été contraints d'annuler leur déplacement.