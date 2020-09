Covid-19 : au Touquet, les bars et restaurants doivent maintenant fermer avant minuit le week-end

Les bars et restaurants du Touquet ne pourront plus rester ouverts au-delà de minuit le week-end, a annoncé la station balnéaire du Pas-de-Calais ce vendredi 4 septembre, en réaction à la circulation toujours active du Covid-19. La mesure prend effet dès aujourd'hui et s'applique au vendredi, samedi et dimanche soir."Malgré toutes les mesures de protection prises cet été par la municipalité (...) le virus circule au Touquet et notamment chez les jeunes", déplore la municipalité. À cela s'ajoute "l’interdiction de rassemblement dans la rue au-delà de 00h30", et ce "jusque fin septembre".Le maire Daniel Fasquelle avait déjà pris plusieurs mesures, en août, destinées à enrayer la propagation du virus dans la ville : port du masque obligatoire dans un grand périmètre, interdiction des rassemblements nocturnes après 3H30 et fermeture des bars à 3H... Le maire LR pointait alors le fait que sa commune accuaillait "des gens qui viennent de Paris, où on a vu que le virus regagnait du terrain. Ce n'est pas la peine d'attendre un cluster pour agir !"