Covid-19 : l’Enduropale du Touquet 2021 est finalement annulé

Cela devait être la 46ème édition… et elle devait démarrer dans 15 jours. En raison du contexte sanitaire, l’Enduropale du Touquet n’aura finalement pas lieu cette année. Une décision que vient d’annoncer Daniel Fasquelle, maire de la station balnéaire.

Le 16 décembre dernier, les organisateurs avaient pourtant reçu un "premier feu vert" de la part du Conseil d’État pour maintenir la 46ème édition de l’Enduropale du Touquet les 22, 23 et 24 janvier prochains.

Malgré les conditions drastiques imposées comme le huis-clos strict ou le respect d’un protocole sanitaire renforcé et tous les efforts déployés par les organisateurs, cela n’aura pas suffi. Nouveau variant du Covid, augmentation des contaminations... Ce jeudi 7 janvier, le maire de la station balnéaire Daniel Fasquelle a annoncé "avec une très grande déception" l'annulation de l'Enduropale 2021. "C’est la mort dans l’âme que j’ai fait cette annonce, explique l'édile, mais les conditions sanitaires, économiques, sportives et logistiques ne sont pas réunies."

Situation sanitaire critique

En cause, la découverte d'un nouveau variant du Covid outre-Manche qui arrive dans l'hexagone et l'augmentation du nombre de contaminations ne permettant pas d'organiser l'événement. Le Premier ministre Jean Castex a d'ailleurs annoncéce jour que "la situation sanitaire est devenue plus fragile au cours des dernières semaines."

Malgré tous nos efforts, nous avons le regret de vous annoncer la décision prise en concertation par les autorités préfectorales et la municipalité du Touquet-Paris-Plage d’annuler la tenue du 46ème Enduropale du Touquet Pas-de-Calais — EnduropaleTouquetoff (@Enduropaleoffic) January 7, 2021

Ainsi, les pouvoirs publics n'ont pas voulu retarder l'annonce de cette annulation, notamment pour éviter les pertes économiques trop importantes... et les déceptions nombreuses des sportifs. "En responsabilité, il vaut mieux annoncer l’annulation de l’Enduropale le 7 janvier plutôt que le 20 janvier, deux jours avant le début de l’édition 2021", résume Frédéric Sampson, sous-Préfet de Montreuil-sur-Mer.

Le rendez-vous est donc donné en 2022, une édition sur laquelle travaillent d'ores et déjà les organisateurs.