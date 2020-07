Covid-19 : Le Touquet décide de rendre obligatoire le port du masque sur l'intégralité du marché

La ville du masque rend obligatoire le port du masque sur son marché et le recommande vivement rue Saint-Jean.

"Pour lutter tous ensemble contre la propagation du virus Covid-19 et inciter au respect des gestes barrières", la ville du Touquet a décidé de rendre obligatoire le port du masque sur "la totalité du marché dès ce 25 juillet".La rue Saint-Jean est aussi concernée. La mairie y recommande "fortement" le port du masque.Des agents du pôle de sécurité et des renforts saisonniers "veilleront à ce geste de prévention essentiel en cette période où le nombre de cas repart à la hausse", indique la mairie.Le port du masque est déjà obligatoire dans l'ensemble des lieux publics clos tels que les magasins, les cinémas ou théâtres en France. Cet arrêté semble s'aligner aux nouvelles mesures sanitaires belges où le masque est aussi imposé sur les marchés et les rues commerçantes, entre autres