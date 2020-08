Covid-19 : Le Touquet étend le port obligatoire du masque à un plus grand périmètre

toutes les voies allant de l'avneue Louis Quételart au front de mer, ce qui comprend le Parc Equestre, le camping Stoneham et la promenade en corniche

les digues du front de mer, patios et parkings compris

la plage pour tout autre déplacement que la baignade ; pas nécessaire si l'on reste statique.

Face à la recrudescence des cas de Covid-19 en France, c'est au tour du Touquet (Pas-de-Calais) d'étendre le port obligatoire du masque à un plus grnad secteur.À partir de ce samedi 15 août et jusqu'au 13 septembre, la station balnéaire indique dans un post Facebook qu'elle "renforce ses mesures sanitaires en obligeant au port du masque dans un périmètre beaucoup plus étendu que précédemment", à moins de souffrir d'un handicap et d'être muni d'un certificat médical justifiant une dérogation.Ces secteurs sont les suivants :Dans le même temps, la ville prévient que l'accès à la plage et aux dunes (de la descente de la Thalasso au centre nautique de la Baie de Canche) sera désormais fermé toutes les nuits, de 23H à 6H.D'autres villes ont pris une décision similaire dans la région. À Calais , le port obligatoire du masque a été étendu à plusieurs rues jeudi 13. À Beauvais et Compiègne , il le sera bientôt sur les marchés.