Covid-19. Le Touquet : le masque est obligatoire en centre-ville dès le 1er août

Le port du masque sera bientôt obligatoire rue Saint-Jean, au Touquet. • © FLORENCE MABILLE DE PONCHEVILLE - FRANCE 3 NPDC

135 euros d'amende en cas d'infraction

À ce sujet, la rédaction vous recommande Covid-19 : Le Touquet décide de rendre obligatoire le port du masque sur l'intégralité du marché

Se promener sans masque dans la rue Saint-Jean, artère centrale commerciale et bien connue du Touquet (Pas-de-Calais), ce sera fini dès le 1er août !"Si on veut passer des vacances en toute sérénité, il faut que l'on fasse un maximum d'effort, c'est le prix à payer", estime Daniel Fasquelle, le maire LR de la commune.Il a pris ce lundi 27 juillet un arrêté lors du conseil municipal. Il oblige toute personne circulant en centre-ville à porter un masque de protection contre le coronavirus, même dans la rue à partir de ce samedi jusqu'à la fin du mois d'août.Le périmètre doit encore être défini, ce qui justifie que la décision ne s'applique qu'à partir du 1er août. "Il faut aussi s'assurer d'avoir le soutien des forces de police nationale en plus de nos agents municipaux [...] et faire tout un travail d'information car il y aura une verbalisation pour ceux qui ne porteront pas le masque", a précisé le maire. La mesure est déjà obligatoire depuis ce week-end sur le marché de la ville, qui se tient le samedi. "Dans le coeur de ville, on avait indiqué que le port du masque était fortement conseillé. On avait des agents qui allaient vers les groupes qui ne portaient pas de masque et qui auraient dû le porter pour les sensibiliser."Toute personne enfreignant la règle risque 135 euros d'amende.