Covid-19 : Le Touquet met en place un couvre-feu dès samedi et ferme les bars et restaurants plus tôt

Un afflux lié au couvre-feu lillois

À partir de samedi, les Touquettois ne pourront plus circuler sur la voie publique – sauf exception – entre minuit et 6H, et devront quitter les bars et restaurants à compter de 23H30. La station balnéaire de la Côte d'Opale a communiqué jeudi sur ces mesures, prises en parallèle à l'annonce par le gouvernement d'un couvre-feu plus strict (dès 21H) dans plusieurs grandes villes comme Lille , pour lutter contre le rebond du Covid-19."La Ville du Touquet-Paris-Plage se prépare à un afflux plus conséquent des résidents secondaires et des touristes dans la station", souligne la municipalité dans un post Facebook, où elle détaille la mise en place dès ce samedi 17 octobre d'un couvre-feu toutes les nuits entre minuit et 6H, hors motif professionnel, avec une fermeture des bars et restaurants une demi-heure plus tôt afin de permettre de rentrer chez soi.Cette mesure n'est pas la première prise dans la station balnéaire : en août, alors qu'une nouvelle vague de coronavirus se profilait, le maire LR Daniel Fasquelle avait décidé d'interdire les rassemblements nocturnes de 3H30 à 6H, avec une obligation pour les bars à fermer à 3H.Il avait été plus loin début septembre en avançant cette interdiction à 0H30 , et la fermeture des bars à minuit, le week-end. À l'époque, un cluster localisé au Touquet avait contaminé plusieurs jeunes, qui avaient ramené le virus dans leurs écoles lilloises . Le couvre-feu mis en place ce week-end, en revanche, s'applique en dehors des rassemblements).La crainte d'un afflux de touristes n'est pas sans fondements : à 50 km de là, à Wimereux, l'hôtel des Arts enregistre depuis jeudi matin un "pic au niveau des réservations", selon le gérant Baptiste Desgardin. Fonctionnant habituellement avec un "tourisme belge" qui n'est en ce moment pas au rendez-vous, "on s'attendait à des vacances de la Toussaint un peu tristounettes. Paradoxalement, on a peut-être un espoir de faire de bonnes vacances grâce au couvre-feulillois", s'est-il réjoui auprès de l'AFP."Aujourd'hui, les réservations sont à 80% des gens qui habitent Lille et sa région. Et ça continue: on a encore beaucoup d'appels des gens de Lille qui envisagent de venir passer quelques jours en famille sur la Côte d'Opale. Clairement, c'est une décision qui fait suite à l'annonce du couvre-feu", ajoute le gérant.