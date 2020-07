Covid-19 : le Touquet Music Beach Festival, qui a longtemps résisté, est finalement annulé

Encore une victime du Covid-19. "Malgré tous les efforts déployés par nos équipes, et malgré un panel d’initiatives sanitaires présentées aux autorités, le Touquet Music Beach festival prévu les 28 et 29 août 2020 ne pourra pas avoir lieu cet été". C'est par ce message publié sur les réseaux sociaux que les organisateurs du festival touquettois ont annoncé la nouvelle ce jeudi.La 5ème édition du Touquet Music Beach festival est donc reportée à 2021. Paul Kalkbrenner, une des têtes d'affiche de cet évenement électro, a d'ores et déjà annoncé sa participation. Folamour, Petit Biscuit, Lost Frequencies et Vladimir Cauchemar devaient aussi être présents au Touquet fin août Main Square festival, Les Nuits secrètes, La Bonne aventure, Rock en stock, Festival de la Côte d'Opale... Tous les grands festivals du Nord et du Pas-de-Calais ont été annulés cet été . Ou plus exactement, reportés à 2021.