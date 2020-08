Covid-19 : la ville du Touquet interdit les rassemblements nocturnes

Un rassemblement dans la nuit de vendredi à samedi

Les rassemblements nocturnes sont désormais interdit au Touquet (Pas-de-Calais), selon une information de France Bleu Nord confirmée auprès du maire (LR) de la ville, Daniel Fasquelle. L'arrêté s'applique de 3H30 à 6H et s'accompagne d'une obligation, pour les bars, à fermer à 3H au plus tard."Le problème, c'est que comme les établissements ne ferment pas tous à la même heure, il y a un phénomène de rassemblement", explique Daniel Fasquelle, récemment réélu à la tête de la station balnéaire. Il pointe l'exemple d'un bar ouvert jusqu'à 4H du matin et vers lequel de nombreux fêtards ont convergé. "Dans la nuit de vendredi à samedi, plusieurs dizaines de jeunes se sont rassemblés, rapprochés les uns des autres et ne portant pas de masque".La ville a également étendu, la semaine dernière, les zones dans lesquelles le port du masque est obligatoire , "de jour comme de nuit". Les accès à la plage ont également été fermés de 23H à 6H du matin.L'édile cite également le golfe de Saint-Tropez, "où le Covid a repris la main" à cause de mesures sanitaires pas toujours respectées par les touristes. "Je n'ai pas envie qu'il se passe la même chose au Touquet."D'autant plus que la commune "accueille des gens qui viennent de Paris, où on a vu que le virus regagnait du terrain".Pour autant, Daniel Fasquelle l'assure : "On peut toujours faire la fête au Touquet. Ce qu'on demande, c'est que les gens soient sérieux : dans la ville, dans les établissements, on porte le masque. On peut le retirer pour manger ou pour boire un verre, mais dès qu'on ressort, on remet le masque. On ne reste pas statique dans la rue et si on veut continuer à faire la fête, on le fait chez soi, entre amis." Prévenir plutôt que guérir, en somme. "Ce n'est pas la peine d'attendre un cluster pour agir !"