Cucq : un homme interpellé après avoir menacé au fusil de chasse son ex-compagne et une amie

C'est au saut du lit, lundi 25 mai à 6h du matin, que les militaires du peloton d'intervention de gendarmerie mobile de Hirson ont brisé la porte du domicile d'un quinquagénaire à Etaples, pour l'interpeller puis le placer en garde à vue.



La nuit précédente, vers 00h15, l'individu s'était rendu chez son ex-compagne dans la commune voisine de Cucq (Pas-de-Calais), pour la menacer. Sur place, la victime âgée de 42 ans était accompagnée d'une amie.



Le suspect a ordonné à cette dernière de quitter les lieux, avant de revenir plus tard armé d'un fusil de chasse.

Coup de poing et menaces avec arme

L'amie de l'ex-compagne a tenté de s'interposer, avant de recevoir un coup de poing puis de voir le fusil pointé sur elle. Elle a perdu connaissance.



Le forcené en a profité pour pénétrer dans l'habitation de son ex-conjointe puis la menacer à son tour avec son arme.



Après avoir retrouvé ses esprits, l'amie s'est de nouveau interposée, parvenant à mettre en fuite l'homme âgé de 50 ans.



Ce dernier a donc été placé en garde à vue, lundi matin au réveil. Chez lui, les gendarmes ont découvert deux fusils et une arme de poing.