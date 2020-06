Enduropale du Touquet : on connait les dates de l'édition 2021

Depuis sa création le 16 février 1975 par Thierry Sabine et Léonce Deprez, c'est la 1ère fois que l'Enduropale, considérée comme la plus grande course de motos au monde, a lieu si tôt dans l'année. Souvent organisé le 1er ou 2éme week-end de février, l'ancien enduro a glissé ces dernières années vers le dernier week-end de janvier. Cette fois, les motards se retrouveront une semaine plus tôt encore.



C'est à nouveau à cause de la marée, qui sera plus favorable que la semaine suivante. Comme on le sait, les organisateurs ont besoin d'un créneau de marée basse (3 heures avant , 3 heures après) pour un départ de la course vers 13h et une arrivée aux alentours de 16h, pour cause de retransmission télévisée. Sans oublier le temps de préparation du circuit de 12,5 km entre Le Touquet et Stella-Plage. C'est donc à une date inédite que les concurrents se retrouveront dans la station balnéaire des Quatre saisons.



Un autre créneau était possible en février. Mais il tombait durant les vacances scolaires. Ce qui n'arrange pas la ville du Touquet qui veut à tout prix placer l'Enduropale dans une période creuse, pour attirer une clientèle touristique tout au long de l'année. C'était d'ailleurs dans cet esprit que le maire de l'époque, Léonce Desprez, avait lancé l'épreuve pour allonger la saison.

Hommage à Bernard Baudoux



Lors de la présentation sur la page Facebook de la course, le directeur de course, David Hauquier, a confirmé les dates qui avaient fuité la veille (lundi 15 juin), du côté de la ville du Touquet. Cette conférence de presse s'est tenue en fin de matinée à l'hôtel de ville du Touquet. Autour des élus (la maire Lilyane Lussignol et le député Daniel Fasquelle), les organisateurs ont justifié leur choix de dates. Ils ont également rendu hommage à l'ancien directeur de course Bernard Baudoux, décédé le 6 avril dernier à l'âge de 74 ans, des suites d'une longue maladie.



L'annonce de la date de l'Enduropale du Touquet 2021

La dernière édition, disputée le 2 février dernier, avait rassemblé 1255 concurrents. La course moto avait vu la victoire du pilote de Cassel Milko Potisek (Moto club du Littoral 59) sur Yamaha, devant Jeremy Van Horebeek (Touquet Auto-Moto) sur Honda, et l'Anglais Nathan Watson (Moto club Thomer La Sogne) sur KTM. Le Nordiste avait bouclé 15 tours d'une course fort animée en 3 heures, 6 minutes et 44 secondes.

Présent lors de la conférence de presse, Milko Potisek, déjà vainqueur en 2018, il a reçu son 2éme trophée. Il s'est exprimé sur le changement de date qui ne l'a pas choqué." On prépare cette course toute l'année. On n'est donc pas à deux-trois jours prêt pour courir. L'important est de pouvoir disputer une course de trois heures dans les meilleures conditions. J'ai hâte d'y être, et nous allons dès à présent planifier notre préparation", a ainsi affirmé le pilote Yamaha, à la recherche d'un triplé.

Un calendrier perturbé

Comme les années précédentes, la grande course du dimanche sera précédées par d'autres épreuves: l'Enduro vintage, le Quaduro, l'Enduropale espoirs et l'Enduropale juniors.David Hauquier a évoqué à cette occasion son souhait de créer une nouvelle course, réservée aux vétérans, mais qu'il faudra caser dans un programme déjà très serré. Le directeur de course a en revanche écarté l'idée de séparer les pros des amateurs." Si on sépare les deux, il n'y a plus de plaisir, notamment pour les amateurs qui ont l'occasion de côtoyer les meilleurs".



L'Enduropale fera partie du championnat de France de course sur sable qui risque d'être perturbé par ce changement de dates. Le Gurp TT, disputé à Grayan-et-l'Hôpital en Gironde, était prévu le 17 janvier, une semaine avant. Les organisateurs girondins envisagent un changement de dates car il sera difficile de déplacer des pilotes sur deux courses à une semaine d'intervalle.

L'hypothèse de créer un circuit international (championnat d'Europe ou du monde de course sur sable) a également été évoqué lors de cette réunion. Mais ce projet est loin d'être avancé, et ne verra certainement pas le jour dès 2021.