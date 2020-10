Le FIGRA n'aura plus lieu au Touquet

"On est obligé de faire des choix"

Le FIGRA en attente "d'une autre ville du nord"

Le délégué général et fondateur du FIGRA, Georges Marque-Bouaret, se dit "surpris" de cette annonce. • © Sandrine Jousseaume

Le FIGRA, mais pas que...

"Abarsourdi et déçu". Voilà comment le directeur général du FIGRA, Georges Marque-Bouaret, a pris la nouvelle. C'est par une lettre administrative que la Ville lui a fait savoir que le FIGRA n'aurait plus lieu au Touquet. Après 22 ans de partenariat... c'est l'heure du divorce entre le festival et la perle de la Cote d'Opale.Une séparation... à l'initiative du maire du Touquet, Daniel Fasquelle. "On a décidé de renouveller notre politique évenementielle, confirme-t-il. Si on veut pouvoir créer de nouveaux événements, il faut pouvoir en supprimer d’autres. On est obligé de faire des choix."L'édition 2020 du Festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société aura donc été la dernière à avoir lieu au Touquet. De la grossophobie aux crimes de guerre au Yémen, en passant par la lutte contre la pêche électrique... une soixantaine de films ont été diffusés cette année. À la veille du confinement, l'événement a attiré plus de 1800 visiteurs. Durant quatre jour, les festivités ont généré 540 nuitées dans les hôtels de la station balnéaire."En relation avec la région Hauts-de-France, partenaire historique et principal du FIGRA, nous sommes dans l’attente d’une réponse d’une ville du nord pour accueillir le festival en mai 2021", annonce l'équipe organisatrice sur son site internet.Des négociations sont en cours mais le directeur général du FIGRA ne préfère pas s'avancer sur la ville en question : "Nous faisons tout ce qui peut être fait, de manière à être prêt ! Nous avons déjà lancé notre appel à films mais nous avons encore des difficultés concernant les dates... la confirmation de l'événement reste fragile à cause du Covid."Le maire du Touquet, Daniel Fasquelle, présentera dans quelques jours la nouvelle politique événementielle. Une chose est sûre, à l'aube de ce nouveau mandat, le FIGRA n'est pas le seul événement qui devrait disparaître du calendrier touquettois. Reste à savoir quel nouveau rendez-vous pointera son nez...