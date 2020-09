"J'avais envie d'avoir la force du Nord dans cet album" : Louane révèle la pochette "made in Touquet" de son 3e album

Louane - Donne-moi ton coeur

"Joie de vivre", c'est le nom d'un club de plage pour enfants bien connu au Touquet. Souvent pris en photo et empreint de nostalgie (cf photos ci-dessous). C'est aussi le titre du nouvel album de Louane et la toile de fond de sa pochette.« La photo a été prise au Touquet devant le club de plage où j'allais quand j'étais gamine, a expliqué la chanteuse nordiste au Parisien . Elle s'est imposée à nous au milieu de la journée de shooting. Le contraste entre le nom du club, « Joie de vivre », et ma tête fermée, cela représente les montagnes russes que l'on connaît dans une vie. (...) Parce que mon album est introspectif et très personnel, répond Louane. Pour la pochette, je voulais quelque chose de très authentique, une photo de la vérité, faite dans le Nord, où sont mes racines. » C'est le photographe anglais Martin Parr qui a pris la photo au Touquet en juillet dernier.Au-delà de la photo, la chanteuse originaire d'Hénin-Beaumont, âgée de 23 ans et maman d'une fille de 6 mois, affirme que la région est plus que jamais au coeur de ses chansons : "La « Joie de vivre » du titre, c'est que je suis à la fois fière et heureuse de ce qui m'est arrivé et nostalgique, car je n'ai pas eu le temps d'être sevrée de mon enfance. C'est un monde que j'ai quitté, je suis devenue adulte et cet album me sert à dire merci à mon enfance, à mes racines, au Nord-Pas-de-Calais. Les images de mes clips, mes vêtements, mes bijoux, tout vient de là-bas. J'avais envie d'avoir la force du Nord dans cet album."Le 3ème album de Louane sortira le 23 octobre prochain. Le 1er single, "Donne-moi ton coeur", écrit par Damso, est sorti il y a quelques mois. Le clip contient également des images prises sur la Côte d'Opale.