“Les Macron du Touquet Élysée-plage” : deux journalistes publient un livre sur le couple présidentiel et la station chic

"Entre dîners chics et cabines de plage, la petite ville de la côte d'Opale est le lieu le plus prisé du couple élyséen. Est-ce bien raisonnable d'en faire le poste d'observation favori pour prendre le pouls du pays ?" Voilà la question que pose le livre publié le 11 juin prochain par les journalistes Renaud Dély (Arte - Franceinfo) et Marie Huret (journaliste indépendante).



"Les Macron du Touquet Élysée-plage" s'intéresse donc à la maison de famille qui appartient à Brigitte Macron dans le centre-ville du Touquet et aux courts séjours que le couple présidentiel choisit de passer dans la station chic de la Côte d'Opale depuis le début du mandat (et même avant). Le livre recense l'ensemble des liens forts entre la station et le président de la République.

"Le Touquet, c'est là que Brigitte a passé toutes ses vacances dans la belle maison de famille avant d'y épouser son premier mari, puis le second, le jeune Emmanuel, lui-même tombé amoureux du lieu. C'est là que le candidat à l'Elysée écrit en 2016, Révolution, le livre de son ascension vers le pouvoir... Et c'est là, quand le vent tourne, que le président se réfugie pour manger des crêpes ou jouer au tennis avec son ami Stan, 78 ans, ancien ouvrier d'Usinor reconverti en moniteur de tennis", peut-on lire sur le site de l'éditeur Seuil. "Le Touquet est la pièce manquante indispensable pour bien comprendre les Macron."

Selon les auteurs, Emmanuel Macron aurait tendance à oublier que Le Touquet, ce n'est pas la France : "C'est un peu un thermomètre pour Emmanuel Macron un peu déréglé au regard de la température qui règne dans le reste du pays ? C'est ce qu'on a essayé de montrer avec Marie Huret dans ce livre", précise Renaud Dély sur Europe 1. Le journaliste a notamment obtenu un entretien spécial avec Brigitte Macron sur Le Touquet, un sujet qui passionne la Première Dame.

Macron, de droite pour les habitants du Touquet

Un miroir déformant car la côte de popularité d'Emmanuel Macron a progressé dans cette ville de la Côte d'Opale de manière inversement proportionnelle à celle du président français dans les sondages. "C'est parce qu'il y a une ambigüité qui a été levée, pense Renaud Dély. Lorsqu'Emmanuel Macron a commencé à fréquenter Le Touquet, à être dragué par les élites locales, il avait un handicap aux de certains là-bas, c'est qu'il était classé, étiqueté à gauche (il a été ministre de François Hollande. De ce point de vue, désormais, pour les habitants du Touquet, il est des leurs. Le Touquet vote majoritairement à droite."

Renaud Dély note aussi que dans l'actualité récente, c'est au Touquet, le jour du 1er tour des municipales (le 15 mars) qu'Emmanuel Macron aurait compris que les Français n'avaient pas suffisamment pris conscience des gestes barrière et que l'organisation du scrutin avait peut-être été une erreur.

Le livre "Les Macron du Touquet Élysée-plage" sort le 11 juin prochain.