"Nous allons refaire le plancher et vérifier l'électricité" : les commerçants du Touquet touchés par les inondations

Après l'important orage de dimanche 27 juin au Touquet, plusieurs commerçants ont constaté des dégâts dans leur magasin à cause de l'infiltration de l'eau. Il est encore trop tôt pour donner une estimation du sinistre.

Un violent orage s'est abattu sur la ville du Touquet dans le Pas-de-Calais dimanche 27 juin dans l'après-midi. Les fortes pluies, combinées à un coefficient de marée important (91), n'ont pas pu être évacuées par le réseau de la ville. En conséquence, cet épisode météorologique exceptionnel a provoqué de nombreux dégâts, notamment pour les commerçants. Ils sont plusieurs, ce lundi 28 juin, à constater les ravages de l'eau dans leur boutique. "Plusieurs dizaines de commerçants nous ont alertés", estime Michel Palmaert, adjoint de la ville à l'entretien et aux travaux. Il est encore trop tôt pour chiffrer les dommages causés par les inondations.

Les commerces situés sur l'avenue des Phares, derrière l'hôtel Le Westminster, ont notamment été touchés, à cause de leur localisation, légèrement en contrebas et en dévers. "Après l'orage, il y avait 50 cm d'eau devant le magasin", témoigne Adrien Duquesnoy, patron de l'épicerie bio Dans mon jardin. Tous racontent le même déroulement des faits et leur incapacité à pouvoir faire face à la montée des eaux : "très rapidement il n’y a plus rien eu à faire", explique Frédérique Villalon, du magasin d'ameublement et de décoration Objets phare. "Les pompiers ont mis 1h30 à venir car ils ont été submergés d’appels", continue-t-elle, en regrettant avoir perdu 25% de son stock. Selon elle, le même phénomène s'était déroulé en 1998.

Devant l'épicerie bio Dans mon jardin. • © Adrien Duquesnoy

A Dans mon jardin, le patron estime avoir limité la casse même si l'eau est passée sous les portes. "Les pertes sont essentiellement de la marchandise qui doit normalement être conservée au sec et à l'abri. Mais nous allons devoir refaire tous les planchers et vérifier l'électricité", continue-t-il en précisant qu'il va tout faire pour ouvrir dès ce week-end. "Après le covid, c'est compliqué. Il va falloir bosser mais ca devrait aller".

Dans cette chambre d'hôtes de la ville, le parquet va également devoir être changé à cause de l'infiltration de l'eau, comme l'a constaté sur place notre journaliste Léo Marron.

Dans une chambre d'hôtes du Touquet. • © Léo Marron / France Télévisions

Le maire de la ville, Daniel Fasquelle, va demander que l'état de catastrophe naturelle soit reconnu par les pouvoirs publics. Cela permettrait d'accélerer les procédures des assurances. D'ailleurs pour que les particuliers et les commerçants puissent faire remonter les informations concernant les dégâts, et donc muscler le dossier de la ville, une ligne téléphonique et une adresse mail dédiées ont été ouvertes (03 21 06 48 63 ou inondations@ville-letouquet.fr).