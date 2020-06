RESULTATS. Municipales au Touquet : Daniel Fasquelle redevient maire, Juliette Bernard battue

Trois ans après avoir quitté son fauteuil de maire en raison des règles de non-cumul, le député LR du Pas-de-Calais Daniel Fasquelle a remporté ce dimanche soir le second tour des élections municipales au Touquet-Paris-Plage, avec 51,05% des voix, devançant son ancienne adjointe Juliette Bernard (DVD), associée à LREM pour ce scrutin qui a mobilisé 66 % des électeurs.



"C'est une joie immense parce que les Touquettois m'ont fait de nouveau confiance pour poursuivre le renouveau du Touquet-Paris-Plage", a commenté Daniel Fasquelle. "Il y a un gros travail qui a été fait depuis 12 ans, tous les observateurs le savent, Le Touquet s'est embelli, Le Touquet est plus dynamique, plus solidaire aussi".

Maire du Touquet entre 2008 et 2017, Daniel Fasquelle était arrivé en tête du 1tour, le 15 mars, avec 38,28% des voix, dans cette station balnéaire de 4200 habitants, chère à Emmanuel Macron, inscrit sur les listes électorales, tout comme son épouse Brigitte.Le président de la République est venu voter, comme à son habitude, ce dimanche vers midi, s'offrant au passage un petit bain de foule, sans masque.Arrivé en seconde position en mars dernier (28,49%), Olivier Lebreuilly (LREM), seul candidat en France officiellement soutenu par Emmanuel Macron, a finalement opté pour l'union des oppositions pour ce 2tour. Sa liste a fusionné avec celle de Juliette Bernard, arrivée 3au 1er tour (22,95%), et celle d'Hervé Pierre (DVD également), 4avec 10,28% des voix.Et c'est Juliette Bernard, ancienne adjointe aux finances de Daniel Fasquelle de 2008 à 2009, qui a été désignée pour conduire ce nouvel attelage, laissant à son allié macroniste la tête de liste pour le conseil communautaire."Un drôle d'attelage" pour Daniel Fasquelle qui a dénoncé pendant la campagne d'entre-deux-tours un "magouillage politique" et des "calculs électoraux". "En politique, il y a des additions qui sont des soustractions", estimait-il. "Croire que parce qu'on fusionne trois listes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, on va additionner les résultats du premier tour, c'est pour moi une grande erreur"."Le projet s'enrichit des projets de chacun", se félicitait au contraire Juliette Bernard, battue lors d'une triangulaire au second tour en 2014. "On prend les choses positives chez chacun et ça donne une belle recette", aquiesçait Olivier Lebreuilly.Daniel Fasquelle avait appelé initialement à une fusion de toutes les listes autour de sa personne pour "sauver Le Touquet", dont les commerces et restaurants ont été durement touché spar la crise sanitaire liée au Covid-19. Mais ses opposants avaient finalementr refusé.Ces derniers jours, la campagne s'est tendue après que Juliette Bernard eut révélé l'ouverture d'une enquête sur une fausse procuration effectuée au 1tour au profit de Daniel Fasquelle. De son côté, le député LR avait porté plainte après des insultes sur les réseaux sociaux, accusant notamment contre Antoine Choteau, le mari de Tiphaine Auzière, fille de Brigitte Macron. Ce dernier, soutien de ses opposants, lui avait adressé une lettre d'excuse.Daniel Fasquelle a promis pendant la campagne qu'il renoncerait à son mandat de député pour se consacrer pleinement à ses fonctions de maire. Un choix qu'il a confirmé ce dimanche soir après son élection.C'est son suppléant, Robert Théry, qui le remplacera sur les bancs de l'Assemblée Nationale.