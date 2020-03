Résultats - Municipales au Touquet : le maire Daniel Fasquelle (LR) en tête devant le candidat LREM

Les résultats du premier tour au Touquet

38,28% Daniel Fasquelle (LR) : "Poursuivons ensemble le renouveau du Touquet Paris-Plage"

28,49% Olivier Lebreuilly (LREM) : "Nous les Touquettois"

22,94% Juliette Bernard (DVD) : "Ensemble au Touquet-Paris-Plage"

10,28% Hervé Pierre (DVD) : "Le Touquet-Paris Plage 2026"

Les élections municipales pourraient bien se terminer sur une quadrangulaire, au Touquet (Pas-de-Calais).Le maire sortant LR Daniel Fasquelle est arrivé en tête des suffrages avec 38,28%, devant les trois autres candidats en lice dans la ville où a voté Emmanuel Macron : le candidat du parti présidentiel Oliier Lebreuilly (28,49%) ainsi que les candidats DVD Juliette Bernard (22,94%) et Hervé Pierre (10,8%). Retrouvez à cette adresse les résultats de votre commune, dans le Pas-de-Calais.Le taux d'abstention au Touquet était de 44,8%, un chiffre particulièrement bas sur ce premier tour, si on le compare aux chiffres départementaux et nationaux, en pleine pandémie du coronavirus.