Un salon du livre virtuel au Touquet ce week-end

Cette année, le salon du livre du Touquet devait fêter son quarantième anniversaire mais la crise de la Covid est passée par là. Alors plutôt que d'annuler l'événement, les organisateurs ont préféré le maintenir en préparant des rencontres virtuelles avec les auteurs.Dans la salle du Palais des Congrès du Touquet, les techniciens s'activent pour établir les liaisons avec les écrivains qui participeront à cette édition un peu spéciale. Pas de rencontres physiques avec les auteurs mais des rendez-vous diffusés sur la page facebook de l'événement."On ne pouvait pas tout supprimer à cause de la Covid. C'est une bonne solution pour montrer que la culture est là et bien là et que l'on ne baisse pas les bras" explique Lilyane Lussignol , chargée de mission à la culture. "C'est une édition spéciale, dans une situation spéciale."Pour conserver ce lien culturel huit auteurs parleront de leur ouvrage par écrans interposés. Olivia Ruiz et Franz-Olivier Giesbert sont les invités d'honneur de cette 40 ème édition parrainée par Patrick Poivre-d'Arvor.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=18029721039167Premier rendez-vous : demain 18h avec Patrick Poivre d'Arvor sur la page Facebook du salon.