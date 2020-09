Le Touquet : l'hôtel Westminster embelli après 10 mois de travaux

Les boiseries du hall d'entrée du Westminster ont été conservées • © Loïc Beunaiche

Les murs du bar redécorés, le mobilier encore à installer • © Loïc Beunaiche

Moins de chambres mais plus d'espace

Une des 104 nouvelles chambres • © Loïc Beunaiche

le salon cheminée • © Loïc Beunaiche

Malgré les cartons, les emballages, le compte à rebours est lancé. Le 25 septembre, l'hôtel Westminster du Touquet après une grande campagne de travaux rouvre ses portes.Un embellissement que l'établissement n'avait jusqu'alors jamais connu, l'idée étant de passer un cap en gardant l'identité des lieux : "Le décorateur Bruno Borrione a gardé les éléments-clés commes les boiseries ou certains luminaires, tout en rénovant et embellissant les espaces", raconte John Banizette, le directeur général du site.Lorsque le Groupe Barrière rachète en 2016 l'hôtel style Art déco construit en 1924, l'objectif est de le faire passer de 4 à 5 étoiles. Une fois l'agrément décerné par "Atout France" , l'agence de développement touristque de la France, l'hôtel sera alors le seul 5 étoiles de la côte de Honfleur à Knokke-Le-Zoute en Belgique.Dans cette rénovation, le nombre de chambres a diminué passant de 115 à 104, offrant ainsi plus d'espace. Côté restauration, des évolutions aussi avec un salon cheminée et son "Tea time".D'un côté les dernières finitions dans les couloirs, de l'autre la formation des chefs de service pour celles et ceux qui vont faire briller les futures 5 étoiles.Plaisir, émotion, rareté, des notions associées au luxe qui sont évoquées dans ce séminaire de deux jours :" L'objectif c'est de créer de la synergie et c'est de faire comprendre l'enjeu de la montée en gamme de cet hôtel. Ainsi permettre d'accompagner les équipes sur tous les nouveaux gestes et attitudes à adopter", explique Céline De Carné, la formatrice."Le West" emploie 110 personnes.