VIDÉO. Comment Le Touquet-Paris-Plage se prépare pour sauver sa saison touristique

Avec sa longue plage de sable fin et son ambiance estivale, Le Touquet est prêt pour accueillir les vacanciers. La reprise des activités de loisirs et des bars-restaurants est enclenchée, les conditions sanitaires instaurées, l'été peut commencer !

Aprés des semaines qu'inquiétude l'horizon s'est dégagé sur la plage du Touquet. Petit à petit, toutes les activités ont été remises en place, adaptées aux régles d'hygiéne obligatoire pour lutter contre la pandémie du Covid-19. La saison touristique commence enfin.

Tout n'est pas annulé

Malgré l'annulation de nombreux événements dans l'agenda estival des grandes villes du littoral, Le Touquet-Paris-Plage proposera quand même de grands rendez-vous cet été.

À ce sujet, la rédaction vous recommande Coronavirus : annulation du festival de la Côte d'Opale, comment se faire rembourser

" On aura les pianos folies, le festival des tout petits et on va finir la saison avec le Touquet Music Beach festival. Evidemment il y a des conditions qui se sont mises en place mais l'idée c'est que tout le monde soit là, en toute sérénité et que l'on ne se rende pas compte de ces mesures " précise François Warme, directeur du Touquet Équipements Evenements.

Reprise des activités de tourisme au Touquet (62)

Réouverture des bars de plage



Même chose chez ce restaurateur, installé pour sa 5éme saison d'été sur la plage. Il sert d'habitude jusqu'à 250 couverts par jour et vient tout juste d'installer sa location de transats et de matelas. " Les bars de plage auraient dû démarrer leur activité en avril " soupire Armand Lavenne.

"On a mis du temps mais en même temps, il fallait aussi voir toutes les mesures sanitaires à respecter. Donc il ne fallait pas se précipiter et aujourd'hui on est tellement de retravailler aprés la crise du Covid que finalement tout cela est secondaire. On est super content !"

Une reprise nécessaire pour "sauver sa saison" en attendant les touristes...

Attirer les vacanciers des autres régions de France



.. car la seule inquiétude est la fréquentation touristique de cet été. Si les habitants des Hauts-de-France sont au rendez-vous depuis le déconfinement, les touristes étrangers, belges et anglais, manquent encore à l'appel. Alors attirer les touristes français des autres régions, c'est l'objectif de l'office du tourisme.

" Jusqu'à 4 ou 5 heures de route en voiture de la plage du Touquet, c'est un bassin population que l'on souhaite attirer ici, pour des vacances proches de chez eux " détaille Jean-David Hestin, directeur de l'Office de Tourisme.



Le tourisme de proximité sera t il la tendance forte de cet été ? Tous les espoirs sont permis car les réservations de stages sportifs explosent. "beaucoup de parisiens n'ont pas regagné la capitale aprés le déconfinement " nous confie l'Office du Tourisme.

Les professionnels veulent croire en cette saison car l'été au Touquet jusqu'ici c'était jusquà 100 000 personnes par jour en trés haute saison. Pas question pour eux de baisser les bras.