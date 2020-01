Traversées de la Manche : 12 migrants, dont un enfant, secourus au large du Cap Gris-Nez

[#opération] Sauvetage de 12 migrants à 4 km au large du Cap Gris-Nez. Les 12 migrants (dont deux femmes et un enfant) ont été récupérés par le patrouilleur côtier de gendarmerie Aramis. pic.twitter.com/cxbZ4sWTUB — PREMAR Manche (@premarmanche) January 20, 2020



Hypothermie légère

12 migrants qui se trouvaient en mer ce lundi matin au large de la Côte d'Opale ont appelé les secours pour signaler qu'ils se trouvaient en difficulté, à bord d'une embarcation légère, a-t-on appris auprès de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.Le CROSS a engagé une vedette côtière et un patrouilleur de la gendarmerie pour leur venir en aide. Ils ont été localisés et secourus à environ 4 kilomètres au large du Cap Gris-Nez (Pas-de-Calais).Les douze personnes, parmi lesquelles se trouvaient deux femmes et un enfant, ont été ramenés peu après 10 heures au port de Boulogne-sur-Mer.En état d'hypothermie légère, elles ont été prises en charge par les pompiers et la police aux frontières (PAF).