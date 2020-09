Traversées de la Manche : 13 migrants secourus au large de la Côte d'Opale

[#Opération] Sauvetage de plusieurs embarcations de migrants dans le détroit du Pas-de-Calais par la vedette Scarpe de la gendarmerie maritime, le patrouilleur Jacques Oudart Fourmentin de la @douane_france et la @SauveteursenMer de Calais sous la coordination du #CROSS Gris-Nez pic.twitter.com/FVuzr5A8C2 — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) September 1, 2020

Tous sains et saufs

Trois embarcations se trouvant en difficulté au large de la Côte d'Opale ont déclenché des opérations de secours dans la matinée de ce 1er septembre, a-t-on appris auprès de la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord (Premar).C'est d'abord à l'aube, vers 5h20, qu'une vedette de surveillance de la gendarmerie a repéré trois migrants se trouvant à bord d'un "engin de plage", à 3,7 km au nord du Cap Blanc-Nez. Ils ont été pris en charge puis remis à la police aux frontières (PAF) au port de Calais.Un peu plus tard, c'est un ferry qui a donné l'alerte, après avoir aperçu deux personnes en difficulté qui naviguaient en kayak à 3,7 km à l'est de Calais. Eles ont été récupérées par un patrouilleur de la douane, puis ramenées par la gendarmerie et remises à la PAF 62 au port de Boulogne-sur-Mer;Enfin huit autres naufragés en difficulté à bord d'un semi-rigide ont été secourus par un canot de la SNSM et ramenés à leur tour au port de Calais.Les 13 migrants sont tous sains et saufs.