Traversées de la Manche : 13 migrants secourus en mer à 11 kilomètres au large de Oye-Plage

Un patrouilleur de la gendarmerie maritime a récupéré 13 migrants qui se trouvaient en difficulté très tôt ce mercredi matin au large de la Côte d'Opale.Les naufragés, qui tentaient de traverser la Manche à bord d'une embarcation, ont eux-mêmes appelé le SAMU du Pas-de-Calais pour signaler leur situation, causée par une panne de moteur.Le CROSS Gris-Nez a été prévenu vers 5h45 et a déclenché l'opération de secours. Les migrants ont été localisés et récupérés à 11 km au large de Oye-Plage (Pas-de-Calais) moins d'une heure plus tard.Frigorifiés mais sains et saufs, ils ont été remis à la police aux frontières (PAF) au port de Dunkerque