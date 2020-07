Traversées de la Manche : 18 migrants ont été sauvés au large du Touquet et de Calais

Les 18 personnes sont toutes saines et sauves. Cela porte à plus de 140 le nombre de migrants secourus en mer en une semaine.

C'est l'Abeille Languedoc, bateau de secours et d'assistance qui a prévenu de la présence de migrants en pleine mer. • © Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord

[#Opération] Sauvetage de plusieurs embarcations de migrants au large de Calais par le RIAS Abeille Languedoc, le PCG Aramis de la @gendarmerie et le patrouilleur Septentrion des affaires maritimes sous la coordination du #CROSS Gris-Nez ➡️https://t.co/9B9J5TEQeY pic.twitter.com/LZNo6iLpRX — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) July 17, 2020

Une deuxième embarcation secourue au large du Touquet

Trois migrants ont été secourus vendredi 17 juillet dans la matinée par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez, basé à Audinghen (Pas-de-Calais), après avoir passé la nuit en mer à bord d'un kayak.Ils avaient été signalés à 3 h 37 du matin au large de Calais, et ont été pris en charge vers 10 h 30, épuisés.Dans le même temps, un groupe de 15 personnes à bord d'une embarcation en panne au large du Touquet a été secouru à 11 h 16 par le CROSS, qui avait été alerté par un navire de pêche plus tôt dans la matinée.Les 18 personnes secourues ont été prises en charge par la police aux frontières (PAF) du Pas-de-Calais à leur retour aux ports de Calais et Boulogne-sur-Mer.Depuis samedi, au moins 140 migrants ont été secourus côté français alors qu'ils tentaient de traverser la Manche.