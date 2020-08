Traversées de la Manche : 41 migrants dont une femme et trois enfants sauvés dans le détroit du Pas-de-Calais

[#Opération] Sauvetage de 41 migrants dans le détroit du Pas-de-Calais par le patrouilleur Pluvier de @MarineNationale , la vedette Escaut de @Gendarmerie maritime et la vedette Nordet de @douane_france sous la coordination du #CROSS Gris-Nez➡️https://t.co/lNFXUjKhga pic.twitter.com/jvO5NG3m6a — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) August 19, 2020

Un Soudanais de 16 ans retrouvé mort sur la plage de Sangatte

41 exilés ont été sauvés par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez ce mercredi 19 août.La première embarcation a été repérée vers 4 heures du matin, au large de Dunkerque. À son bord, 14 naufragés en difficulté dont une femme et trois enfants.L'un des exilés est récupéré en mer, aux abords de l'embarcation, d'autres "semblent en état d'hypothermie", selon le communiqué de la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord . Trois heures plus tard, ils sont déposés au port de Dunkerque puis pris en charge par les pompiers du Nord et la police aux frontières.En parallèle, après cinq heures, un ferry signale au CROSS la présence d'une embarcation en difficulté au large de Calais. Six personnes sont alors prises en charge avant d'être débarqués au port de Calais.17 naufragés sont repérés en difficulté un peu avant 10 heures dans le chenal de Dunkerque par un navire de commerce puis sont ramenés au port de Boulogne-sur-Mer.Le CROSS interviendra une dernière fois, après qu'un navire de commerce a signalé la présence d'une embarcation de migrants dans la voie montante du dispositif de séparation de trafic du Pas-de-Calais, au large de Wissant. Les 4 naufragés sont pris en charge sains et saufs et ramenés, eux aussi, au port de Boulogne-sur-Mer.Ce mercredi matin, le corps d'un Soudanais de 16 ans a été retrouvé mort sur la plage de Sangatte . Son compatriote, qui avait tenté avec lui la traversée avant que leur embarcation chavire, avait alors signalé sa disparition. Il avait réussi à regagner la plage à la nage.La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord rappelle que "la Manche est une des zones les plus fréquentées au monde et où les conditions météorologiques sont souvent difficiles et donc dangereuses pour la vie humaine."En cas d'événement de mer, vous pouvez composer le 196 par téléphone ou par VHF sur le canal 16.