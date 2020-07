Traversées de la Manche : 45 migrants ont été sauvés au large de Boulogne-sur-Mer et de Calais

[#Opération] Sauvetage de plusieurs embarcations de migrants entre Calais (62) et @Ville_Boulogne par le PSP Flamant de @MarineNationale, la VCSM Scarpe de la gendarmerie maritime et le RIAS Abeille Languedoc sous la coordination du #CROSS Gris-Nez ➡️ https://t.co/lcoio3lrCO pic.twitter.com/J3Q3kZ06K3 — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) July 12, 2020

45 personnes ont été récupérées dans les eaux de la Côte d'Opale durant la nuit de ce dimanche 12 juillet. Les secours du Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez sont intervenus à trois reprises pour leur porter assistance.La première intervention a concerné 24 exilés à bord de trois embarcations différentes. Ils ont été récupérés à 3,7 kilomètres au large de Calais vers 10 heures. Ils ont ensuite été déposés à Boulogne-sur-Mer vers 17 heures où ils ont été pris en charge par la Police aux frontières du Pas-de-Calais (PAF 62).Un peu après 3 heures, le CROSS Griz-Nez a de nouveau été alerté par la présence d'une embarcation en difficulté ayant 8 personnes migrantes à son bord à environ 1,3 kilomètre de Wimereux. Ils ont été récupérés à 9 h 45 puis déposés à Boulogne-sur-Mer à 13 h 40 où ils ont aussi été pris en charge par la PAF 62.Le CROSS Griz-Nez a été alerté une dernière fois vers 6 heures du matin. 13 migrants se sont retrouvés en difficulté à 5,6 kilomètres de Calais. Ils ont été récupérés un peu avant 9 heures avant d'être déposés à Dunkerque vers 10 h 35.Dans son communiqué, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord rappelle que la Manche est "une des zones les plus fréquentées au monde" et les "conditions météorologiques y sont souvent difficiles [...] et donc dangereuses pour la vie humaine."