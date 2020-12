Tribune Nord: hommage à Gérard Houiller et le LOSC en tête de la Ligue 1

Nouveau numéro de Tribune Nord ce soir. Une longue partie de l'émission sera consacrée à Gérard Houiller, décédé ce lundi à l'âge de 73 ans. Gervais Martel, ancien président du RCL, et Patrice Bergues, qui a été son adjoint à Liverpool, témoigneront dans l'émission 100% foot.

Après Daniel Leclercq l'an passé et Arnold Sowinski au printemps, un autre grand entraîneur nordiste nous a quitté. Gérard Houiller est décédé ce matin. Il rejoint d'autres grands noms du football français comme Michel Hidalgo et Robert Herbin, disparus ces derniers mois.

Cet ancien professeur d'anglais, né à Thérouanne dans le Pas-de-Calais a joué à un niveau modeste à Hucqueliers notamment, avant d'embrasser la profession d'entraîneur. Passé par Noeux-les-Mines, Lens et Paris-Saint-Germain, c'est en Angleterre qu'il a pleinement réussi; surtout à Liverpool où il gagné la Coupe de l'UEFA (C3).

Gervais Martel, qu'il a cotôyé au RC Lens, et Patrice Bergues, qui a été son adjoint à Liverpool, témoigneront dans l'émission et évoqueront leurs souvenirs communs partagés durant une longue carrière.

L'actualité de la Ligue 1

Mais l'actualité sportive, avec le succès du LOSC qui permet aux Dogues d'accéder à la 1ère place de la Ligue 1, et le faux-pas du RC Lens contre Montpellier figurent également au programme de l'émission;

Aux côtés de Sylvain Charlet (France Bleu Nord) et Jean-Marc Devred (France3-Nord-Pas-de-Calais) qui animeront l'émission, Benoît Dequevauviller (France Bleu Nord et Médiacités), Cédric Vangoethen (agent de joueurs) et Giordano Mellili (entraîneur de clubs amateurs dans le Bassin Minier) débattront de cette riche actualité à partir de 19h.

Une émission que vous pourrez suivre sur les pages Facebook de France3-Nord-Pas-de-Calais et France Bleu Nord à partir de 19h.