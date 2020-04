Triple homicide à Carvin : le principal suspect mis en examen pour meurtres sur concubine et sur mineurs de 15 ans

Pas d'antécédents judiciaires ni psychiatriques

Le principal suspect du triple homicide de Carvin a été mis en examen pour "meurtre sur concubine, de meurtre sur mineure de 15 ans, de meurtre ainsi que de violences sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité", a indiqué ce lundi le parquet de Béthune dans un communiqué, précisant que le beau-père avait placé en détention provisoire.Le drame s'était produit le soir du dimanche 5 avril, au domicile d'une famille recomposée à Carvin. Les secours appelés pour un "différend familial" découvrent trois personnes grièvement blessées : Jennifer, 36 ans, sa fille aînée Doriane, âgée de 16 ans, et son demi-frère de 11 ans Timéo. Ils perdront la vie peu après."Un quatrième individu, présentant des plaies correspondant à des coups de couteau qu'il se serait infligé, a spontanément déclaré être l'auteur des coups mortels, sans donner plus d'explications", rappelle le parquet.Les trois autres enfants, âgés de 6, 9 et 13 ans, sont alors en état de choc. Interrogés depuis, "ils ont pu confirmer aux enquêteurs que c'était bien leur beau-père qui avait porté les coups de couteau, à la suite d'une dispute familiale", est-il précisé.Ce dernier avait déjà fait l'objet d'une plainte de la victime pour violences , mais elle avait été classée sans suite, "les faits étant niés par le concubin, et faute d'éléments complémentaires", nous expliquait-on le lendemain des faits.L'homme est en tout cas sorti des soins intensifs et a aussitôt été placé en garde à vue, puis déféré vendredi 18 avril devant un juge, avant d'etre mis en examen et écroué. Il "n'a pas d'antécédents judiciaires ni psychiatriques", souligne encore le parquet.