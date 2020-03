Vagues et submersion : Météo France place le Pas-de-Calais en vigilance orange

Le littoral de la Côte d'Opale dans le département du Pas-de-Calais a été placé en vigilance orange "Vagues et submersion" par Météo France, ce jeudi 12 mars.Les risques portent sur une période allant de 11H jusqu'à 15H, mais le secteur restera en vigilance jaune jusqu'à ce vendredi, à 6 heures. Cinq autres départements ont été placés en vigilance orange : la Vendée, la Charente-Maritime, la Gironde, la Seine maritime et l'Eure.En parallèle, le Pas-de-Calais reste en vigilance orange Inondations, et notamment le secteur de la Canche, selon le site gouvernemental Vigicrues