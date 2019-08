Vendin-le-Vieil : Abdelkader Merah, frère de Mohammed Merah, transféré sous haute escorte vers une prison normande

La frère aîné et mentor de Mohammed Merah, Abdelkader Merah, a été transféré de la prison de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), où il était incarcéré à celle de Condé-sur-Sarthe (Orne), l'une des plus sécurisées de France, selon une information de La Voix du Nord confirmée par une source syndicale.Le transfert s'est fait ce mardi 8 août au matin, sous une importante escorte policière qui a pris l'avion à l'aérodrome de Bénifontaine, près de Lens. Il est arrivé en hélicoptère au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe. Il est désormais détenu dans un Quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR).Abdelkader Merah a été condamné en avril 2018 à 30 ans de réclusion pour complicité d'assassinats, 5 ans après la tuerie commise par son frère Mohammed à Toulouse et Montauban. Sept personnes, dont trois enfants d'une école juive, avaient été assassinées.