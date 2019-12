Vendin-le-Vieil : deux prisonniers condamnés à perpétuité et 30 ans de réclusion pour le meurtre d'un autre détenu

En protestation de ses conditions de détention

"Défaillances graves"

Deux prisonniers ont été condamnés mercredi par la cour d'assises du Pas-de-Calais à la réclusion criminelle à perpétuité et 30 ans de prison pour l'assassinat d'un co-détenu en 2017.Mardi, l'avocat général Julien Michel avait requis la réclusion criminelle à perpétuité à l'encontre des deux hommes pour le meurtre de Geoffrey Debouver, 27 ans, tué par strangulation dans sa cellule de Vendin-le-Vieil à l'aide d'un lacet en janvier 2017.Après près de six heures de délibéré, la cour d'assises a condamné Franck Siegler à la réclusion criminelle à perpétuité assortie de 22 ans de sûreté. L'homme de 52 ans, qui avait déjà été condamné en 1987 et 2010 pour homicides, avait reconnu pendant l'instruction être l'auteur du crime.Il avait expliqué aux enquêteurs vouloir par ce geste contester ses conditions de détention et obtenir son transfert. Aujourd'hui détenu à Condé-sur-Sarthe (Orne), il a refusé d'être extrait de sa cellule pour comparaître devant les jurés de Saint-Omer.Il avait déjà été transféré de nombreuses fois et Vendin-le-Vieil était son 44e établissement d'affectation.Jonathan Fragnière, 31 ans, a quant à lui été condamné à 30 ans de réclusion assortis de 15 ans de sûreté. Il a lui nié toute implication.Pour MCarine Delaby-Faure, avocate des parties civiles, l'administration pénitentiaire est "en partie responsable du drame" en raison de ses "défaillances graves"."L'auteur de la strangulation avait réédité dans le bureau de la direction ses menaces une demi-heure avant son passage à l'acte", a-t-elle rappelé aux jurés. "Tous les voyants étaient au rouge, les menaces successives de Franck Siegler n'ont pas été prises en considération".