VIDEO. Aix-Noulette : un nouveau pont pour élargir l’A21 (et éviter les bouchons)

Aix-Noulette : un nouveau pont pour élargir l’A21 (et éviter les bouchons)

C'est un gros chantier prévu depuis plusieurs années. Ces dernières heures, un pont de 1 000 tonnes, qui va relier la rocade minière à l’autoroute A21 au niveau d'(Pas-de-Calais), a été lancé (c'est le terme technique officiel), c'est-à-dire placé au-dessus de l'autoroute. La nuit dernière, l'A26 a été coupée pour permettre cette délicate opération. Ce sera aussi le cas la nuit prochaine.Objectif à terme : essayer d'éviter les bouchons dans ce qui est un gros point noir entre Lens et Bruay matin et soir (25 à 35 000 véhicules par jour). "Ce ne sera plus qu’un mauvais souvenir au printemps 2020", explique le Conseil départemental du Pas-de-Calais. Un peu de patience encore donc...