VIDÉO. Avion : des rires, de l'émotion et de la nostalgie à la projection du film “Mine de rien”

Le film "Mine de rien" projeté à Avion

Bande annonce Mine de rien

"Tout ce que vous voyez là, je l'ai très bien connu !" Casque vissé sur la tête, ce spectateur fait partie des anciens mineurs venus assister à la projection du film "Mine de rien", dans un petit cinéma d'Avion (Pas-de-Calais).Et ce n'est pas le seul à se montrer élogieux. Certains apprécient "l'ambiance", d'autres "l'humour".... "On montre une belle image de notre région, telle qu'elle est", salue-t-on dans l'équipe du cinéma, "loin de tous les clichés habituels : la pluie, les consanguins, j'en passe et des meilleures !"Bref, la comédie sociale de Mathias Mathias Mlekuz, originaire du bassin minier , a reçu les faveurs du public. Le pitch : "Dans une région qui fut le fleuron de l'industrie minière, deux chômeurs de longue durée, ont l'idée de construire un parc d'attraction "artisanal" sur une ancienne mine de charbon désaffectée. En sauvant la mine et sa mémoire, ils vont retrouver force et dignité.""J'ai voulu faire une comédie autour de gens qui entreprennent de transformer une mine en parc d'attraction. Et je m'aperçois que je fais un hommage à la mine", a reconnu Mathias Mlekuz, pour qui "c'était pas le but initial, mais je viens de là, j'étais né entouré des mines, mon père était mineur, j'étais impregné de ça. Mon insconcient a beaucoup travaillé."Ce qui est certain, c'est que les Nordistes qui aiment voir le patrimoine de leur régio nsur grand écran seront fiers et touchés par ce film, qui a d'ailleurs reçu le prix du public au festival de l'Alpe d'Huez