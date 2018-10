VIDÉO. À Blendecques, les dons s'organisent en faveur des habitants sinistrés de l'Aude

Blendecques sous les eaux, le 2 mars 2002. / © AFP / Archives

Blendecques sous les eaux, le 2 mars 2002. / © AFP / Archives

À Blendecques, les dons s'organisent en faveur des habitants sinistrés de l'Aude

Dans l'Aude, cinq jours après les inondations, les habitants pansent leurs plaies. Des maisons à vider, des routes à nettoyer, des vies à reconstruire, et surtout quatorze morts à pleurer.A plus de, à Blendecques, près de Saint-Omer, le sort de ces sinistrés ne laisse pas indifférent., lors d'une crue exceptionnelle de l'Aa.les habitants se sont mobilisés dans un grand élan de solidarité. "Moi je pars toujours du principe que je préfère aider qu'être aidé !" confie le maire (SE) de Blendecques Rachid Ben Amor. "On a de la chance ici,l'une des villes les plus touchées par les inondations.