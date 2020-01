VIDÉO. Cinéma : le prix du public pour “Mine de rien” au festival de l'Alpe d'Huez

Prix du public pour "Mine de rien" au Festival de l'Alpe d'Huez

Une comédie sociale

"Je voudrais dédier ce prix au génie ouvrier et à tout le bassin minier du Pas-de-Calais" s'exclame Mathias Mlekuz sur la scène du festival de l'Alpe d'Huez. Son film, "Mine de rien", vient de recevoir le prix du public.Tourné à Loos-en-Gohelle, dans le Pas-de-Calais, le film raconte l'histoire de deux chômeurs longue durée qui ont l'idée de construire un parc d'attraction "artisanal" sur une ancienne mine de charbon désaffectée. Au casting, on retrouve Arnaud Ducret, Philippe Rebbot ou encore Mélanie Bernier.Il s'agit du premier film du réalisateur, qui a donc choisi sa terre natale comme décor pour cette "comédie sociale". C'est avec beaucoup d'émotion qu'il a reçu ce prix hier : "Pour moi, le plus beau prix qui existe, c'est le prix du public. L'émotion que j'ai ressentie quand le public s'est levé, c'était magique".Le film sortira dans les salles, du Nord-Pas-de-Calais et ailleurs, le 26 février prochain.