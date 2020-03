VIDEO : Le désert des digues de Wimereux et de Wissant sous le soleil du printemps

Digues et plages figées sous un grand soleil

Un couple de belge confiné dans leur camping-car

Un couple belge confiné dans son camping-car à la Pointe aux oies, au nord de Wimereux (62) / © I.Girardin

#COVID19 Sur tout le territoire, l'accès aux plages est désormais interdit.



Les #gendarmes surveillent le littoral et contrôlent les attestations.📜



En cas de non-respect du #confinement, les fautifs seront verbalisés.#SauvezDesViesRestezChezVous pic.twitter.com/xMfgvdmwvK — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) March 20, 2020

De la frontiére belge à la Somme, les sentiers côtiers et les accés à la mer sont fermés pour éviter la propagation du coronavirus, depuis jeudi dernier. Les préfectures des trois départements Nord, Pas-de-Calais et Somme ont pris des arrêtés, jusqu'au 31 mars, pour fermer l'accés aux plages du littoral des Hauts-de-France . Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros.Interdites, les promenades, les verres en terrasse, le jogging ou le kite-surf, malgré le beau temps revenu. Personne ne peut prendre l'air, marcher, bronzer ou se promener avec les enfants ou les chiens. Les mairies ont installé des barrières sur leur digue, pour rappeler ces consignes. Des contrôles réguliers, fixes et mobiles, menés par la gendarmerie et la police nationale, font appliquer ces mesures et sanctionnent toute infraction.Conséquences, à Wimereux comme à Wissant, les digues sont désertes comme dépeuplées. La vie semble s'y être arretée. Les aires de jeux pour enfants attendent des jours meilleurs. Cafés et restaurants sont fermés. Les bancs et les terrasses désespérément vides sous ce grand soleil : une impression de décor de carte postale fantomatique.Une situation semblable pour toute la côte où seuls les oiseaux et le vent animent le paysage.Il arrive que le hasard fasse des surprises aux audacieux. Ce couple de touristes belges confinés depuis une semaine, dans leur camping-car, est à l'arrêt sur le parking de la Pointe aux oies, au nord de Wimereux. Leur voyage vers l'Espagne s'est brutalement arrêté face au fort d'Ambleteuse et aux dunes de la Slack. Avec ce soleil, ils bénéficient d'une vue imprenable qu'ils n'ont pas à partager avec les autres. Leur temps s'écoule au rythme des marées :"La police municipale est passée. Notre camping car vaut domicile, nos déplacements sont donc soumis comme pour tous les autres français, à une autorisation de sortie à remplir. Mais on ne se plaint pas, la vue est splendide et nous profitons du soleil en attendant de reprendre notre voyage. Nous sommes mieux ici, que confinés chez nous en Belgique" détaille en souriant Marie-Françoise.Seuls au monde, pour ce premier dimanche de printemps mais sous la surveillance réguliére des gendarmes et policiers !