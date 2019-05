VIDEO. A Desvres, une exposition inédite de pièces de faïencerie du XIXe siècle est à voir jusqu'en septembre

A Desvres, une exposition inédite de pièces de faïencerie est à voir jusqu'en septembre

Des colonnes, des caches-pot ou encore des aiguières : toutes ces pièces monumentales sont faites en faïence. Considérés comme hors normes, elles mesurent toutes plus d'un mètre. Des chefs-d'œuvre conçus au XIXème siècle par les quatre principaux sites producteurs de Desvres, qui n'existent plus aujourd'hui.A l'époque, ces pièces spectaculaires étaient destinées à la compétition notamment lors d'expositions universelles et de foires internationales. "A cette occasion, on va créer des pièces d'exception, hors normes, des objets monumentaux qui vont mettre en lumière tout le savoir-faire, toute la technicité de nos faïenceries, explique Fanny Falempin, adjointe à la direction du Musée de la Céramique de Desvres. En plus, ils étaient régulièrement primés, ils recevaient des médailles d'or, d'argent, de bronze...".Peintes à la main, ces pièces sont le témoignage de la coutume manufacturière desvroise. Très peu adaptées aux habitations traditionnelles, elles trouvaient leur place dans des demeures cossues, des palais présidentiels ou encore des domaines princiers."On avait des commandes prestigieuses comme le prince Fayçal d'Arabie qui passe commande de quatre exemplaires de colonnes couvertes d'un cache-pot, reprend Fanny Falempin. Exposée dans un autre décor, certes, mais ce genre de pièce avait été commandée par un prince." Réunies exceptionnellement en une exposition temporaire, ces pièces sont à découvrir jusqu'à fin septembre au musée de la Céramique de Desvres