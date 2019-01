VIDÉO. Haillicourt : ils ont célébré le Nouvel an “tout in haut de ch'terril”

Haillicourt : ils ont célébré le Nouvel an "tout in haut de ch'terril"

Tout in haut de ch'terril

Il y a ceux qui fêtent le Nouvel an en se jetant dans l'eau glacée de Dunkerque . Et d'autres qui l'entament d'un pied athlétique en partant à l'assaut du terril de Haillicourt, " tout in haut de ch'terril " comme le chantait Edmond Tanière.Pour cela, il fallait gravir leset certains l'ont fait au pas de course pour illustrer les bonnes résolutions sportives. Des résolutions parfois... éphémères. "Ma résolution ? Faire du sport aujourd'hui, comme ça on la tient ! C'est la première fois de ma vie que ça va se tenir !" s'amuse l'une des 150 personnes qui se sont lancés dans l'ascension."Le régime, c'est mort. La santé, ça dépend pas de nous. Et puis l'argent, ça dépend pas de nous !" ajoute-t-elle. "