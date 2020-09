VIDÉO. Malgré le Covid-19, un bilan touristique globalement positif dans le Boulonnais

Une clientéle en recherche de nature

Bilan touristique Boulogne-sur-Mer été 2020

Hébergements et offres de loisirs bien lotis

À ce sujet, la rédaction vous recommande Un été satisfaisant pour les professionnels du tourisme en Baie de Somme : "Je ne m'attendais pas à autant de personnes"

Dans le contexte très particulier de la crise sanitaire du coronavirus, l’activité touristique dans le Boulonnais a plutôt bien résisté cet été. Ce n'était pas gagné d'avance, contexte sanitaire oblige !Et pourtant à l'office du tourisme du Boulonnais qui compte 5 bureaux de Wimereux à Hardelot, la directrice, Emilie Piraux, est satisfaite et surprise. " Il y a eu une demande prégnante, c'était tout ce qui était marche, balade et reconnection avec la nature. On a eu cette demande au quotidien de randonnée de balade, que ce soit en ville mais surtout au plus proche de la mer et de la forêt ... "Une clientèle de proximité venue dès le 15 juin prendre un bol d'air. En plus des baignades, côté visite, le public a fréquenté Nausicaá, le musée ou la crypte sous la basilique Pour le logement, cette résidence de tourisme proche du port a affiché un taux d'occupation de 90 % constate Laurent Raymond, Directeur Général d'Evancy : "Cette année on a une forte augmentation, puisqu'on a pris 120% d'augmentation de clientéle française par rapport à l'an dernier. La clientèle belge est restée plutôt stable, et on a une forte augmentation de la clientèle hollandaise. J'ai l'impression que cette année, les gens sont partis plus souvent, mais moins loin et sur de courtes périodes."Une bonne nouvelle aussi pour le bateau promenade La Florelle , qui malgré le port du masque obligatoire à bord, a vu son public s'installer constate Stéphane Wadoux, armateur : "Le mois de juillet s'est trés bien déroulé, on a eu quand même un très beau temps qui nous a aidés. Et surtout à notre grande surprise énormément de Belges, et aussi les gens des Hauts-de-France et une nouvelle clientèle qui vient d'arriver : ce sont des Allemands et des Luxembourgeois ! "Des professionnels du tourisme qui comptent aussi sur l'arrière saison pour confirmer cette tendance à la reprise.