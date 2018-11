VIDÉO. Le père de Loëvann, mort après avoir avalé une pile bouton, veut lutter contre ce “fléau” partout en France

Association "Le sourire de Loëvann" Bonjour, Pour apporter notre soutien au mc red zone, nous faisons une collecte de jouets pour les enfants hospitalisés pour améliorer leur séjour. Nous recherchons des jouets en bonne état, sans...

"Ça a été un électrochoc"

Calais : le père de Loëvann, mort après avoir avalé une pile bouton, veut "faire connaître ce fléau"

L'expérience du jambon

"Des piles bouton, y en a partout"

Ne surtout pas donner à boire ou faire vomir En attendant de rédiger son livret sur les gestes à faire en cas d'ingestion de pile, Florian Gougeon donne déjà quelques consignes. Par exemple, il ne faut surtout pas donner à boire ou à manger à son enfant. "Ça fait évoluer plus vite la pile." Car les liquides, au contact d'une pile électrique, peuvent provoquer une réaction. Même risque avec les sucs gastriques, s'ils remontent dans l'œsophage. Et surtout, il faut consulter sans attendre un médecin et faire une radio.

Deux mois ont passé, et le petit Loëvann n'a jamais tout à fait quitté son père, Florian Gougeon. Cet habitant de Polincove a créé une association, " Le Sourire de Loëvann " pour lutter contre les piles boutons, ce "" qui a emporté son enfant de deux ans et demi . "."C'était un mercredi, à la fin du mois d'août. Alors qu'il joue avec d'autres enfants chez des amis de ses parents à, près de Calais,, un jouet pour enfant.La pile bouton d'une taille minusculeet provoque une électrolyse, ainsi qu'une nécrose à l'aorte et l'oesophage.Le vendredi, l'enfant se plaignait d'un mal de dents. Le samedi, des problèmes respiratoires inquiète ses parents qui l'emmènent faire une échographie. Le lendemain matin, un médecin découvre la pile sur les scanners et l'enfant est emmené en urgence au CHU de Lille.Un mois plus tard, alors que les médecins pensent faire sortir Loëvann, son état se dégrade subitement." se souvient Florian Gougeon. Le lithium a causé des dégâts irréparable dans le corps de l'enfant qui a subi une hémorragie interne. S'ensuitJusqu'au décès du petit garçon.Deux mois plus tard, Loëvann a donné son nom à son association, "." Concrètement, Florian voudrait sensibiliser aux dangers des piles boutons . "Je mets toute ma colère, toute ma tristesse dedans.""On va travailler avec les chirurgiens de l'hôpital Jeanne de Flandres et le centre anti-poison" expliquait-il dimanche, en marge de son premier événement à Calais. "Moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'on en parle aux écoles, aux parents." assure le père en deuil. En attendant, l'hommage organisé dimanche devant une centaine de personnes a servi de test." souligne-t-il. "L'expérience du jambon" a notamment marqué l'assistance. "On voit l'évolution d'une pile bouton dans une tranche de jambon", qui noircit de plus en plus à chaque photo, prise après une heure, trois heures, etc. "r."Le plus important, pour lui, c'est que le décès du petit Loëvann puisseEt d'une certaine manière, c'est déjà le cas. "Entre chirurgiens, ils ont réfléchi et ils" pour savoir quoi faire quand ce genre de cas arrive.Et pourquoi pas financer la recherche, comme aux États-Unis où una été développé pour extraire les piles bouton de l'organisme. "En France, on pourrait avoir les mêmes recherches" estime le Polincovois"Ça touche vraiment tout le monde !" assure-t-il, statistiques à l'appui : si 90% des victimes sont des enfants âgés de 1 à 9 ans, le reste concerne des personnes qui ont jusqu'à 70 ans."Des piles bouton, y en a partout et pas seulement dans les jouets :."Quel que soit l'objet, en cas d'ingestion de pile, il faut réagir vite. De préférencequi suivent. "Globalement, quand un enfant avale une pile bouton,."